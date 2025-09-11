Calciomercato Lazio, Castellanos sempre un punto interrogativo (ma intanto Sarri lo rilancia). Ecco le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Castellanos si rilancia, obiettivo continuità e derby

Nel contesto del calciomercato Lazio, uno dei nomi su cui si punta con decisione è quello di Taty Castellanos. L’attaccante argentino, protagonista contro il Verona con una prestazione da centravanti puro, si candida a essere una delle sorprese della stagione biancoceleste. Gol, assist, giocate di qualità e spirito di sacrificio: tutto ciò che si chiede a un attaccante moderno. Ma ora serve di più. Serve continuità, cinismo sotto porta e soprattutto la capacità di incidere anche nelle giornate meno brillanti.

Il momento è cruciale. In ottica calciomercato Lazio, la dirigenza monitora attentamente la crescita del centravanti classe ‘98: il suo rendimento nei prossimi mesi potrebbe influenzare anche le strategie future del club. Prima sfida da non fallire: il Sassuolo. Poi, l’appuntamento più sentito della stagione, il derby contro la Roma. Un’occasione perfetta per segnare il primo gol nella stracittadina e consacrarsi definitivamente nel cuore dei tifosi laziali.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e dal Corriere dello Sport, Castellanos è determinato a diventare il vero punto di riferimento offensivo della squadra. A 26 anni, il Taty sa che è il momento di fare il salto di qualità: da promessa a certezza, da giocatore talentuoso a bomber spietato. Le qualità tecniche non mancano – visione di gioco, capacità di legare il reparto offensivo, colpi di classe – ma ora l’argentino deve dimostrare di saper essere decisivo con costanza.

Nel recente match contro il Verona, Castellanos ha dimostrato di poter essere un attaccante totale: due assist, un gol di testa (il quinto con questa specialità) e una presenza costante nella manovra. Ma per incidere davvero, servono anche i cosiddetti “gol sporchi”, da rapace d’area. Quei gol che fanno la differenza in partite tese, chiuse, complicate.

Per la Lazio, che guarda già alle prossime mosse di calciomercato, la crescita di Castellanos può rappresentare una risorsa interna preziosa. Se l’argentino dovesse trovare finalmente quella continuità tanto attesa, il club potrebbe anche rivedere le proprie priorità in attacco per gennaio. Taty vuole prendersi la Lazio, il derby e forse anche il futuro del reparto offensivo. E il calciomercato Lazio passa anche (e soprattutto) da lui.