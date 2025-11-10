Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di due squadre molto importanti. Ecco le sue novità! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Valentin Castellanos nel mirino di Flamengo e Palmeiras

Il calciomercato Lazio potrebbe riservare sorprese importanti nelle prossime settimane, e al centro delle voci di mercato c’è Valentin Castellanos. L’attaccante argentino, soprannominato “Taty”, sta vivendo un avvio di stagione complicato a causa di un lungo infortunio che ne ha limitato le prestazioni e le realizzazioni. Questa situazione ha riacceso l’interesse di diversi club sudamericani, con Flamengo e Palmeiras pronti a fare sul serio per assicurarsi il giocatore biancoceleste.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il Flamengo sarebbe in vantaggio sul Palmeiras nella corsa a Castellanos, ma entrambe le società potrebbero presentare un’offerta convincente. Nel caso in cui il club capitolino ricevesse una proposta economica ritenuta adeguata, stimata intorno ai 30 milioni di euro, la Lazio potrebbe valutare seriamente la cessione. Una scelta che rientrerebbe nella logica del calciomercato Lazio di monetizzare su giocatori in uscita, soprattutto quando si tratta di un elemento che non ha ancora trovato la piena continuità con Maurizio Sarri.

Un trasferimento al Palmeiras consentirebbe a Castellanos di ritrovare l’ex compagno di squadra Felipe Anderson, rafforzando ulteriormente la chimica sudamericana in rosa. Dall’altra parte, al Flamengo, l’attaccante argentino potrebbe lottare per tutti gli obiettivi continentali, vivendo un’esperienza intensa e stimolante in uno dei club più ambiziosi del Sudamerica.

Il calciomercato Lazio in uscita non si limita solo a Castellanos: la possibilità di cedere il giocatore libererebbe risorse economiche fondamentali per rinforzare il reparto offensivo secondo le necessità tattiche di Sarri. L’obiettivo del club è trovare un attaccante più adatto al suo gioco, capace di garantire continuità realizzativa e qualità tecnica, elementi mancati finora con il “Taty”.

Fino a pochi mesi fa, il direttore sportivo Mauro Fabiani aveva rifiutato le offerte in arrivo per Castellanos, convinto del suo valore e del potenziale contributo al progetto tecnico della Lazio. Ora, però, le condizioni sono cambiate: infortuni e rendimento altalenante potrebbero spingere la società a considerare la cessione, soprattutto se le proposte soddisfano le aspettative economiche.

In sintesi, il calciomercato Lazio si prospetta movimentato: l’eventuale partenza di Castellanos aprirebbe scenari interessanti per il club, sia sul fronte economico che sul piano tecnico, consentendo a Sarri di avere a disposizione un attaccante più funzionale al suo modulo e alle ambizioni della squadra. Con Flamengo e Palmeiras pronti a fare sul serio, il futuro del “Taty” potrebbe davvero spostarsi dall’Europa al Sudamerica nelle prossime settimane.

