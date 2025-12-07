Calciomercato Lazio, un futuro inevitabile per Castellanos: come andrà a finire tra il centravanti e la squadra biancoceleste?

Il tema più caldo del Calciomercato Lazio riguarda il futuro di Valentin Castellanos, sempre più in bilico nonostante la fiducia riposta in lui la scorsa estate. La società biancoceleste, insieme a Sarri, sta valutando seriamente l’idea di intervenire in modo deciso nel reparto offensivo, alla ricerca di un centravanti capace di garantire un bottino di gol più costante. Questo possibile arrivo potrebbe inevitabilmente spingere l’attaccante argentino lontano da Formello, aprendo scenari importanti in vista della sessione di gennaio.

La mancanza di realizzazioni è infatti uno dei problemi più evidenti della Lazio in questa prima parte di stagione. I centravanti presenti in rosa non stanno offrendo la pericolosità sotto porta che Sarri si aspettava: Castellanos è fermo a sole due reti in campionato, un bottino troppo leggero per un giocatore chiamato a garantire alternative credibili a Immobile. Situazione analoga per Dia, colui che avrebbe dovuto sostituire l’argentino durante il suo stop per infortunio: l’ex Salernitana non va a segno dalla seconda giornata e fatica a integrarsi nei meccanismi offensivi della squadra.

Ora che Castellanos è completamente recuperato dalla lesione muscolare che lo aveva tenuto ai margini, tornerà stabilmente al centro dell’attacco biancoceleste. Tuttavia, il suo reinserimento rischia di durare poco: con l’apertura del Calciomercato Lazio a gennaio, ogni scenario è possibile. La società valuta il giocatore circa 30 milioni di euro e si è detta pronta ad ascoltare eventuali offerte, soprattutto se dovessero arrivare da club disposti a puntare su di lui come titolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe un identikit ben preciso del nuovo centravanti che desidera: un attaccante rapido, tecnico, capace di muoversi tra le linee e di dialogare nello stretto, proprio come Mertens ai tempi del Napoli o Raspadori. Un profilo brevilineo e dinamico che possa garantire maggiore imprevedibilità e soprattutto più gol, ciò che oggi manca alla squadra.

Resta ora da capire se il club riuscirà a soddisfare le richieste dell’allenatore. Una cosa è certa: il Calciomercato Lazio sarà uno dei più movimentati degli ultimi anni e potrebbe portare a cambiamenti significativi nel reparto offensivo biancoceleste.

