Calciomercato Lazio, Castellanos ricercato anche da un grande campionato europeo. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino della Premier League

Il Calciomercato Lazio si prepara a un possibile addio in attacco: Lucas Castellanos, attaccante argentino della squadra biancoceleste, sarebbe finito nel mirino di club esteri, con particolare interesse dalla Premier League. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il West Ham sarebbe in pole position per assicurarsi il giocatore, pronto a valutare un’offerta concreta che soddisfi le richieste del club capitolino.

La Lazio, infatti, non intende svendere Castellanos e valuta ogni proposta con attenzione. La cifra richiesta per la cessione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una valutazione che rispecchia il valore del calciatore e la sua importanza per la squadra. L’eventuale trasferimento in Inghilterra rappresenterebbe una plusvalenza significativa per i biancocelesti, oltre a liberare spazio nell’organico e nel budget per possibili rinforzi.

La cessione di Castellanos potrebbe aprire scenari interessanti per il Calciomercato Lazio di gennaio. Maurizio Sarri, pur apprezzando le qualità dell’attaccante, sa che la priorità resta rafforzare il reparto offensivo e garantire alternative concrete per la fase realizzativa della squadra. Un eventuale sostituto dovrà essere in grado di garantire gol e dinamismo, mantenendo alto il livello della rosa biancoceleste.

Al momento, la strategia della Lazio sembra chiara: attendere le proposte ufficiali dall’estero e valutare con calma la migliore soluzione sia per il club che per il giocatore. Il West Ham resta in vantaggio, ma altre squadre potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane. Il Calciomercato Lazio continua quindi a vivere momenti di attesa e riflessione, con la possibilità di una cessione importante che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra in vista della seconda parte della stagione.