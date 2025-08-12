Calciomercato Lazio, sirene estere per un attaccante: Sarri rischia di perderlo!

Entra nel vivo il calciomercato Lazio, ora che si fanno incessanti le sirene estere per un attaccante della rosa capitolina, così Sarri rischia di perderlo

Il futuro di Valentin Castellanos con la maglia della Lazio sembra sempre più incerto. Le voci che giungono dal Brasile si fanno più insistenti: stando a quanto riportato da BolaVip, l’attaccante argentino avrebbe mostrato interesse per un trasferimento al Flamengo, club che sta cercando da settimane un centravanti di spessore.

Dopo aver ricevuto i rifiuti da Taremi e Beltran, il Flamengo avrebbe individuato proprio Castellanos come il profilo ideale per rinforzare l’attacco. Arrivato nella scorsa stagione con grandi aspettative, il giocatore ha vissuto un’annata caratterizzata da alti e bassi, alternando buone prestazioni a momenti di scarsa incisività. La possibilità di una nuova avventura in Sudamerica, con un ruolo di protagonista in una squadra storica come il Flamengo, sembra affascinarlo, tanto da voler accelerare il processo. Secondo le indiscrezioni, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra Castellanos e il presidente Claudio Lotito. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di convincere la dirigenza a permettergli di partire già in questa sessione di mercato. Non è da escludere che l’attaccante possa chiedere una cessione definitiva, aprendo la possibilità di un’operazione che garantirebbe una somma significativa alla Lazio.

Per la Lazio, la situazione è complessa. Maurizio Sarri, pur non considerandolo una prima scelta per l’attacco, apprezza comunque il suo impegno e le sue caratteristiche. Inoltre, in un mercato difficile, dove trovare alternative di qualità a basso costo è complicato, cedere Castellanos potrebbe obbligare il club a fare un investimento immediato. Il Flamengo, consapevole del forte interesse per l’attaccante, potrebbe fare un’offerta già nelle prossime settimane. La decisione finale dipenderà dalle scelte di Lotito e dalla strategia di mercato della Lazio: tenere il giocatore come alternativa o assecondare la sua voglia di tornare in Sudamerica. La situazione di Castellanos resterà un tema caldo per le ultime settimane di mercato.