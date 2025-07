Calciomercato Lazio, tantissimi dubbi in questi due ruoli. Ecco l'indiscrezione sulle possibili entrate - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: dubbi in attacco e prove a centrocampo, Cardone analizza la situazione

Il noto giornalista Giulio Cardone, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto sul primo test stagionale della Lazio guidata da Maurizio Sarri, soffermandosi su alcune valutazioni tecniche che inevitabilmente si intrecciano con le strategie del calciomercato Lazio. Nonostante l’avversario fosse la formazione Primavera, le prime indicazioni hanno già sollevato interrogativi importanti, soprattutto in attacco e a centrocampo.

In particolare, Cardone ha parlato di Cancellieri, Isaksen e Noslin, tre profili che saranno centrali per le prossime mosse del calciomercato Lazio. «Ho visto grande impegno da parte di tutti, ma tra i tre è stato Cancellieri a dare il segnale più forte,» ha commentato Cardone. «È un giocatore ancora in bilico, con l’asterisco, come si dice: potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione. Tuttavia, ha mostrato più brillantezza rispetto a Noslin. Quanto a Isaksen, resta un’incognita: deve fare molto di più. Non saprei chi scegliere tra lui e Cancellieri se si dovesse fare una cessione.»

Cardone ha sottolineato come la valutazione del club su Cancellieri non sia cambiata: la sua partenza dipenderà dalle opportunità di mercato e dalla necessità di rispettare i parametri economici imposti alla società biancoceleste. In condizioni diverse, ha ammesso il giornalista, «lo avrei tenuto, perché è un giocatore su cui si può ancora lavorare».

Passando al centrocampo, il discorso si sposta su Belahyane, uno dei giovani più promettenti del gruppo. Il calciomercato Lazio ha portato alla conferma di Cataldi, obbligando Sarri a ripensare alcune soluzioni tattiche. «Belahyane sta provando a ritagliarsi spazio da mezz’ala, anche perché con Cataldi e Rovella la Lazio ha già due registi puri. Ma il centrocampo non è ancora completo», afferma Cardone.

Secondo il giornalista, sarà il mercato di gennaio a offrire l’occasione giusta per rinforzare il reparto con un centrocampista dalle caratteristiche tecniche più affini al gioco di Sarri. Cardone resta scettico su Dele-Bashiru, ritenendolo ancora poco compatibile con i principi tattici dell’allenatore.

In conclusione, il calciomercato Lazio è ancora in pieno movimento: attacco e centrocampo restano i nodi principali da sciogliere per completare la rosa secondo le esigenze di Sarri.