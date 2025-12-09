Calciomercato Lazio, Cardone avverte: «Sarà a saldo zero e non sarebbe una novità. Sarri chiede questi rinforzi. Taty? Intreccio in Premier!»

 Calciomercato Lazio, Cardone: «Taty? Intreccio in Premier!»
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sul mercato della Lazio, analizzando le necessità della squadra di Maurizio Sarri, le possibili cessioni e il contesto di ridimensionamento che sta vivendo il club. Un quadro chiaro, che riflette una finestra di gennaio decisiva per il futuro tecnico e societario.

SUL MERCATO A SALDO ZERO«A saldo zero la Lazio ha operato tante volte anche in passato, è un’aggravante certamente, ma lo dico per spiegare che non sarebbe una novità. A gennaio il mercato va fatto, sia per la questione delle plusvalenze, sia per capire cosa succederà in estate. Quello che accadrà a giugno inciderà sul futuro di Sarri, vuole la garanzia che la squadra verrà allestita per essere competitiva»

SUL RIDIMENSIONAMENTO E SULL’AMBIENTE«Il ridimensionamento c’è, parlano i fatti. Più in generale direi che l’intera Serie A è scesa di livello. Quello che ci preoccupa è il ridimensionamento in vista del futuro, con una contestazione che diventerà sempre più intensa»

SULLE RICHIESTE DI SARRI«Sarri vuole, addirittura prima di Insigne, una mezzala in più, forte, un vice Zaccagni e anche un bomber. C’è da capire quale sarà il futuro di Castellanos: se andasse via prenderei un goleador, non Raspadori. Ad ogni modo per il Taty si stanno sviluppando degli intrecci in Premier League»

SULLE POSSIBILI USCITE«Paradossalmente hanno maggiore mercato i calciatori italiani con cui non monetizzerai tanto, che gli altri nomi che facciamo. Non sono arrivate offerte tali da far riflettere la Lazio, eccezion fatta per dei sondaggi dagli Emirati».

