Cancellieri conquista tutti! La Lazio ora dipenderà dai suoi grandi goal - Lazio News 24

Cancellieri 2

Cancellieri conquista la Lazio: Sarri punta su di lui come titolarissimo. La situazione

Nel mondo del Calciomercato Lazio, spesso i ritorni dai prestiti sono visti come semplici passaggi temporanei, ma il caso di Matteo Cancellieri è ben diverso. Dopo il suo rientro dalla stagione in prestito al Parma, infatti, Cancellieri ha sorpreso tutti in casa biancoceleste, guadagnandosi rapidamente la fiducia di Maurizio Sarri e diventando un punto fermo del progetto tecnico della Lazio.

Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, il giovane esterno italiano ha saputo trasformare quella che doveva essere una parentesi di transizione in una vera e propria affermazione. Sin dai primi allenamenti e nelle amichevoli precampionato, Cancellieri ha mostrato una crescita tecnica e tattica che ha convinto Sarri a puntare forte su di lui, assegnandogli un ruolo da titolare.

La sua prestazione più significativa è arrivata durante la partita amichevole contro il Burnley, dove Cancellieri si è reso protagonista di un gol spettacolare. L’azione è stata perfettamente in linea con la filosofia di gioco di Sarri: un movimento rapido in verticale, palla sul piede sinistro e un tiro preciso che ha superato il portiere avversario. Questo gol ha rappresentato non solo il vantaggio della Lazio nella partita, ma anche la conferma che Cancellieri è diventato un elemento imprescindibile per la squadra.

Oltre al gol, l’esterno biancoceleste si è distinto per la sua capacità di creare pericoli costanti sulla fascia. Nel corso del match contro il Burnley, le principali occasioni offensive della Lazio sono nate proprio dai suoi movimenti e dai suoi tentativi di finalizzazione, dimostrando così di essere in grande forma e pronto a giocarsi un posto da titolare anche in campionato.

In assenza di Isaksen, che rappresentava una delle alternative sulla fascia, la maglia numero 22 di Cancellieri sembra destinata a diventare quella del titolare fisso nel ruolo di esterno d’attacco. Questo ha spinto Maurizio Sarri a sollecitare il direttore sportivo Igli Tare e il ds Mauro Fabiani, presente durante la trasferta a Burnley, a insistere per la permanenza del giocatore in rosa, evitando così cessioni o prestiti che potrebbero rallentare la sua crescita.

Il futuro di Matteo Cancellieri alla Lazio sembra quindi segnato: da giovane promessa a protagonista, pronto a contribuire al successo della squadra nel prossimo campionato. Una storia di crescita che conferma come il lavoro e la fiducia possano cambiare le carte in tavola nel Calciomercato Lazio.

