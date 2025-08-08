 Calciomercato Lazio, perché è bloccato? Spiegazione e strategia
Calciomercato Lazio, perché è bloccato? Spiegazione e strategia

Calciomercato Lazio, ufficiale: Renzetti al Bra. Formula e dettagli

Mercato Lazio, Fernandes nel mirino di un club! Futuro lontano da Roma per il giovane biancoceleste?

Lazio, smentita con una nota ufficiale la richiesta di fidejussione bancaria per il mercato di gennaio

Calciomercato Lazio, quali sono le garanzie che offre ad oggi Lotito? Spunta fuori un piano importante

Lazio news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Lotito
Lotito

Calciomercato Lazio, perché è bloccato? Spiegazione e strategia per cercare di tornare a operare nella sessione di gennaio

Un mercato a senso unico, focalizzato esclusivamente sulle uscite. È questa la realtà della Lazio in questa sessione estiva, una situazione che sta condizionando le strategie del club e le scelte di Maurizio Sarri. Nonostante i numerosi accostamenti e le suggestioni, la dirigenza biancoceleste non può operare in entrata a causa di un blocco che durerà almeno fino alla finestra di gennaio, costringendo il tecnico a lavorare con la rosa attuale e a fare di necessità virtù.

Il nodo dell’indice di liquidità e la scadenza del 30 settembre

Il motivo principale di questo stallo non è una sanzione, ma un rigido paletto finanziario imposto dalle normative federali. La Lazio, come altri club, deve riequilibrare il rapporto tra il “costo del lavoro allargato” (stipendi e ammortamenti) e i ricavi, per rientrare nei parametri dell’indice di liquidità. La scadenza per mettersi in regola è fissata per il 30 settembre. Per raggiungere questo obiettivo, la via più semplice sarebbe la cessione di un big, ma la società ha promesso a Sarri di non smantellare la squadra, mantenendo intatta l’ossatura principale.

La strategia obbligata: sfoltire la rosa per sbloccare il futuro

Senza la possibilità di un sacrificio eccellente, l’unica strada percorribile per la Lazio è quella di sfoltire la rosa, cedendo tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Sarri. La lista è nota e il lavoro del ds Fabiani è complesso: bisogna trovare una sistemazione a esuberi come Basic, Fares e Kamenovic, e risolvere i casi spinosi di Gigot e di uno tra Cancellieri e Noslin. Il problema è che molti di questi giocatori hanno ingaggi elevati che complicano le trattative. Il futuro del mercato della Lazio, a partire dalla possibilità di operare a gennaio, dipende interamente dalla riuscita di queste difficili operazioni in uscita.

