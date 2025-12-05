Calciomercato Lazio, osserva la squadra biancoceleste quel grande giocatore. Ecco la situazione attuale!

Calciomercato Lazio, osserva la squadra biancoceleste considerando il suo potenziale

Il futuro di Daniel Maldini continua a essere uno dei temi più discussi del mercato invernale, e il suo nome sta circolando con insistenza tra diverse società di Serie A. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, la pista più concreta in questo momento sembrerebbe essere quella che porta al Torino di Marco Baroni. Il club granata avrebbe infatti individuato nel fantasista dell’Atalanta il profilo ideale per aumentare la qualità tecnica tra le linee e sarebbe pronto a muoversi con decisione. La formula preferita dalle parti in causa sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al giocatore di avere più spazio e alla società di valutarlo con calma prima di un eventuale investimento definitivo.

In questo scenario, la Lazio risulta invece più attardata. Il club biancoceleste, pur stimando Maldini e seguendone l’evoluzione, non lo considera al momento la priorità per quel ruolo. Secondo la ricostruzione del quotidiano, la ragione principale sarebbe legata alle preferenze tecniche di Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio avrebbe infatti indicato in Lorenzo Insigne il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo, grazie alle sue caratteristiche già note e perfettamente compatibili con la sua idea di gioco. Un’eventuale trattativa per Insigne, pur complessa, verrebbe dunque considerata più funzionale rispetto all’inserimento su Maldini.

La posizione più defilata della Lazio non significa, però, un disinteresse totale. La società biancoceleste resta vigile sul mercato e potrebbe rientrare in corsa nel caso in cui le dinamiche tra Atalanta e Torino dovessero cambiare o se emergessero opportunità diverse dal punto di vista economico. Per ora, però, la pista granata appare la più calda e la più immediata, mentre la Lazio valuta mosse alternative che possano rispondere meglio alle esigenze tattiche di Sarri.

Il mese di gennaio, tradizionalmente ricco di ribaltoni e accelerazioni improvvise, potrebbe comunque ridisegnare rapidamente le strategie dei club. Maldini attende di conoscere il suo destino, mentre il Torino stringe, l’Atalanta riflette e la Lazio osserva, pronta eventualmente a muoversi al momento giusto.