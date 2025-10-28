Calciomercato Lazio, Belahyane vicino all'addio a gennaio? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio – Belahyane verso l’addio a gennaio: il Como di Fabregas pronto all’assalto

Il Calciomercato Lazio si prepara a entrare nel vivo e uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Reda Belahyane. Il giovane centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative nel gennaio scorso, non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato nella Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante l’impegno, la dedizione e un atteggiamento sempre professionale, il classe 2004 non ha ancora convinto lo staff tecnico biancoceleste.

Già ai tempi di Marco Baroni, Belahyane faticava a trovare spazio e continuità. Con l’arrivo di Sarri, la situazione non è cambiata. Per caratteristiche tecniche e tattiche, infatti, il centrocampista non si è mai inserito pienamente né come mezzala né come regista, due ruoli chiave nel sistema di gioco del tecnico toscano. Nel calcio “sarriano” servono ritmo, verticalità e ordine nei movimenti, qualità che il francese sta ancora affinando.

Sarri dà il via libera alla cessione

Tutti questi elementi spingono la società biancoceleste a considerare seriamente una cessione già nella finestra invernale. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Como di Cesc Fabregas è pronto a muoversi concretamente per assicurarsi le prestazioni di Belahyane. L’ex campione del mondo, oggi allenatore del club lombardo, stima molto il giocatore e lo ritiene perfetto per il proprio progetto tecnico, basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso.

La Lazio, dal canto suo, valuta Belahyane tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe ai biancocelesti non solo di registrare una plusvalenza rispetto ai 10,3 milioni spesi per prelevarlo dal Verona, ma anche di liberare risorse economiche utili per eventuali operazioni in entrata. Il Calciomercato Lazio, infatti, sarà improntato all’equilibrio: cedere chi ha trovato poco spazio per finanziare rinforzi mirati, soprattutto a centrocampo.

Lazio e Belahyane, strade destinate a separarsi

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti. L’operazione con il Como è in fase di studio, ma la volontà di tutte le parti sembra andare nella stessa direzione. Per Belahyane, una nuova opportunità di crescita e di rilancio in Serie A; per la Lazio, un affare utile per sistemare i conti e proseguire il proprio percorso di rinnovamento tecnico.

Il Calciomercato Lazio di gennaio, dunque, potrebbe partire proprio da qui: dalla cessione di un giovane talento che non ha mai trovato il suo spazio a Formello, ma che ora è pronto a ripartire altrove con nuove motivazioni.

