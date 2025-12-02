Calciomercato Lazio, Belahyane nel mirino di due squadre

Calciomercato Lazio: Belahyane nel mirino di Rennes e Marsiglia, possibile ritorno in Francia a gennaio

Il nome di Reda Belahyane torna al centro delle discussioni legate al Calciomercato Lazio. Il giovane centrocampista biancoceleste, secondo quanto riportato dal portale francese butfootballclub.fr, sarebbe finito nel mirino di due importanti club di Ligue 1: Rennes e Marsiglia. Un interesse concreto che alimenta l’ipotesi di un ritorno in Francia per il classe 2004, che proprio nel campionato transalpino ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia del Nizza.

La situazione di Belahyane in casa Lazio è tutt’altro che semplice. Il centrocampista, arrivato dal Verona con aspettative importanti, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio né con Baroni nella scorsa stagione né con Sarri negli ultimi mesi. Problemi muscolari, un’espulsione evitabile e una concorrenza elevata a centrocampo hanno limitato il suo impiego: nelle prime undici giornate di campionato, infatti, ha collezionato appena 157 minuti complessivi, impreziositi da un solo assist.

Non sorprende, quindi, che il Calciomercato Lazio guardi a Belahyane come a un possibile partente in vista della sessione di gennaio. Secondo Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste cercherà una soluzione per garantirgli continuità, con il prestito considerato l’opzione più probabile. Difficile, invece, una cessione definitiva: il cartellino del giocatore è iscritto a bilancio per 10,3 milioni di euro, cifra che complica operazioni immediate di questo tipo.

Sul fronte italiano non sembrano esserci piste credibili, mentre all’estero l’interesse cresce. Rennes e Marsiglia rappresentano due destinazioni potenzialmente ideali per il giovane franco-algerino, che ritroverebbe un ambiente familiare e un contesto tattico più adatto alle sue caratteristiche. Inoltre, un ritorno in Ligue 1 gli permetterebbe di recuperare fiducia e minutaggio, due elementi fondamentali per ritrovare la brillantezza mostrata ai tempi del Nizza.

Per la Lazio, il mercato di gennaio sarà l’occasione per alleggerire la rosa e rivalutare alcune scelte. Nel frattempo, il dossier Belahyane resta caldo: il Calciomercato Lazio potrebbe presto vedere una delle sue prime uscite, con il centrocampista pronto a rilanciarsi proprio dove tutto è iniziato.

