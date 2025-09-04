Calciomercato Lazio, Sarri sorride finalmente. Questi due giocatori stanno facendo la differenza (a sorpresa) - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Belahyane e Provstgaard, i rinforzi inaspettati per Sarri

Il calciomercato della Lazio è stato fortemente condizionato dal blocco imposto alla società, che ha impedito nuovi innesti durante l’estate. In un contesto simile, le uniche soluzioni possibili sono arrivate dall’interno dello spogliatoio. È il caso emblematico di Belahyane e Provstgaard, due giocatori arrivati nel mercato di gennaio 2025, rimasti ai margini nella scorsa stagione, ma che ora stanno vivendo una seconda vita tecnica sotto la guida di Maurizio Sarri.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, entrambi i giovani sono diventati elementi preziosi per il tecnico toscano, rappresentando due veri e propri “acquisti” a costo zero in un momento in cui operare sul mercato era impossibile. Il Calciomercato Lazio, dunque, si è trasformato in un’occasione per valorizzare risorse già presenti ma finora poco sfruttate.

Il difensore danese Oliver Provstgaard, alto 194 cm, è diventato rapidamente una pedina chiave della retroguardia biancoceleste. Fin dal ritiro estivo, Sarri ne ha apprezzato l’approccio professionale, la concentrazione e la solidità difensiva, caratteristiche che lo hanno portato a guadagnarsi minuti importanti in questo avvio di stagione. Nonostante la disfatta di Como, il giovane centrale è stato tra i pochi a salvarsi, dimostrando di avere il potenziale per competere ad alti livelli. Con il rientro di Romagnoli dalla squalifica, la concorrenza aumenta, ma Provstgaard è ormai una seria alternativa e potrebbe non perdere facilmente la maglia da titolare.

Discorso simile per Yassine Belahyane, centrocampista marocchino dotato di buona tecnica e intelligenza tattica. Dopo un infortunio alla caviglia che ne ha rallentato l’inserimento, è tornato in campo nella sfida contro il Verona, mostrando spunti interessanti. Sarri sta lavorando su di lui per svilupparne le capacità negli inserimenti e nella gestione del possesso. Il suo profilo da jolly può rivelarsi fondamentale in una rosa che ha bisogno di profondità.

In un periodo in cui il Calciomercato Lazio è fermo per cause esterne, il rilancio di giocatori come Belahyane e Provstgaard rappresenta una strategia virtuosa. Non sempre servono grandi investimenti per migliorare una squadra: a volte basta saper guardare dentro casa e dare fiducia ai giovani.