Calciomercato Lazio, Bazzani si esprime così: «Ecco quali saranno i cambiamenti dal passaggio Baroni-Sarri» - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: Bazzani analizza la rosa e le prospettive dei biancocelesti

Il Calciomercato Lazio resta un tema caldo e discusso, anche da chi ha indossato la maglia biancoceleste in passato. Tra questi c’è Fabio Bazzani, ex attaccante della Lazio, che ha rilasciato un’intervista a Radio Laziale, analizzando l’attuale situazione della squadra e offrendo spunti interessanti su ciò che ci si può aspettare dalla stagione.

Secondo Bazzani, nonostante le difficoltà riscontrate sul mercato, la Lazio sta lavorando con grande attenzione nella costruzione di un’identità tattica.

«Si vede una squadra che cerca ordine in fase difensiva. Il mercato bloccato non deve diventare un alibi – ha spiegato – Con un allenatore nuovo si trovano anche nuove risorse. Mi aspetto una Lazio che punti a un posto in Europa».

Un’analisi che tocca anche il cambiamento tecnico avvenuto con il passaggio da Sarri a Marco Baroni.

«Quando arrivi in un posto dove le cose hanno funzionato, non è saggio cambiare tutto. Sarri ha portato le sue convinzioni, soprattutto in difesa. Ma da Baroni ha preso l’idea della verticalità, perché ora ha meno palleggiatori e più incursori».

In questo contesto, il Calciomercato Lazio è chiamato a trovare i giusti rinforzi per adattarsi a un sistema più diretto e dinamico. Tra i giocatori su cui si stanno concentrando attenzione e lavoro, c’è anche il nuovo acquisto Fisayo Dele-Bashiru.

«Dele-Bashiru deve essere istruito per interpretare il ruolo di mezzala secondo le richieste di Baroni – ha dichiarato Bazzani – Credo che si possa lavorare bene su di lui, ha delle qualità importanti».

L’ex attaccante ha poi posto l’accento sul ruolo centrale del centrocampo, sottolineando come il rientro di Cataldi possa essere un fattore determinante:

«Cataldi e Rovella interpretano quel ruolo in modo diverso. Ma il ritorno di Cataldi è importante: Baroni si ritrova in casa un giocatore che conosce bene l’ambiente e che ha fatto molto bene».

Il Calciomercato Lazio, dunque, dovrà muoversi con intelligenza per colmare le lacune emerse e fornire a Baroni una rosa equilibrata. Intanto, la base su cui lavorare sembra solida, come sottolineato anche da chi la Lazio l’ha vissuta in prima persona.

Se ti serve il testo in un altro formato o stile, fammi sapere!