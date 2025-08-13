Calciomercato Lazio, Basic può salvarsi: tagliato uno di loro tre. Oltre a Gigot è probabile che alla fine Sarri decida di rinunciare a un terzino

Il tempo delle amichevoli estive sta per finire e per Maurizio Sarri è arrivato uno dei momenti più delicati della preparazione: quello delle scelte definitive. Con la rosa attuale che eccede i limiti consentiti per la lista da presentare alla Lega Serie A, il tecnico della Lazio è chiamato a compiere due tagli obbligati, escludendo altrettanti giocatori dalla rosa ufficiale per il campionato. Si tratta di decisioni complesse, che tengono conto non solo delle gerarchie tecniche emerse durante il ritiro, ma anche delle future contingenze della stagione.

L’indiziato principale a finire sulla lista dei sacrificati, secondo le ultime indiscrezioni, è il difensore centrale Samuel Gigot. Arrivato per rinforzare il pacchetto arretrato, il francese non avrebbe convinto pienamente il tecnico e potrebbe essere il primo nome depennato per fare spazio.

Se la sua esclusione appare probabile, resta invece fitto il mistero su chi sarà il secondo giocatore a cui Sarri dovrà rinunciare. L’attenzione si sposta su diversi reparti, con valutazioni in corso che potrebbero cambiare fino all’ultimo. A centrocampo, ad esempio, la situazione di Toma Bašić è in evoluzione: dato per partente, potrebbe invece essere confermato. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la necessità di avere alternative in mediana, soprattutto in previsione della Coppa d’Africa che priverà la squadra di elementi importanti, potrebbe garantirgli la permanenza.

Di conseguenza, salgono le quotazioni per un taglio nel reparto dei terzini, dove l’abbondanza costringe a una riflessione. Uno tra Elseid Hysaj, fedelissimo di Sarri, Manuel Lazzari e Luca Pellegrini rischia seriamente il posto in lista. Sarà una scelta dettata da motivi di duttilità tattica e condizioni fisiche, l’ultimo, difficile nodo che il Comandante dovrà sciogliere per definire la sua Lazio.