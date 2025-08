Calciomercato Lazio, aspettando novità insorge un nuovo problema per Sarri - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio: dubbi e conferme dopo le amichevoli in Turchia. La situazione

Il calciomercato Lazio continua a essere protagonista anche dopo l’avvio della stagione, con diverse questioni aperte soprattutto sul fronte offensivo. Le recenti prestazioni durante il ritiro in Turchia hanno mostrato segnali incoraggianti, ma anche alcune incertezze che il club biancoceleste dovrà affrontare nei prossimi giorni.

Uno dei principali temi riguarda il reparto offensivo, dove Giovanni Simeone e Santiago Castellanos si stanno giocando una maglia da titolare. Nelle amichevoli disputate contro squadre turche, Castellanos ha dato buone indicazioni, mostrando segni di ripresa dopo un periodo non facile. Il suo gioco di squadra e la capacità di integrarsi nel modulo tattico di Maurizio Sarri hanno destato apprezzamenti, ma la situazione resta ancora aperta.

Al contempo, Moussa Diaby continua a non sfigurare agli occhi del tecnico. La sua velocità, il dribbling e la voglia di mettersi in mostra mantengono viva la concorrenza, alimentando un vero e proprio ballottaggio che si rifletterà anche nelle scelte di mercato della Lazio. La dirigenza, infatti, sta valutando con attenzione la rosa per capire se intervenire ulteriormente nel reparto offensivo o puntare sulla crescita interna.

Attualmente, il titolare sembra essere ancora il senegalese Moussa Diaby, sebbene la sua condizione fisica non sia ancora ottimale. Infatti, alcuni fastidi muscolari lo hanno costretto a saltare diverse sedute di allenamento, condizionando la continuità del suo lavoro. Questo ha aperto la porta a un utilizzo a rotazione con Castellanos, che sembra l’opzione più probabile per una staffetta durante le partite, soprattutto in vista della prossima sfida contro il Como.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la strategia di Maurizio Sarri potrebbe proprio prevedere un utilizzo alternato dei due attaccanti per mantenere alta la competitività e la freschezza offensiva della squadra. Questa gestione riflette anche le valutazioni del mercato, dove il club sta monitorando possibili occasioni per rinforzare l’attacco senza però accelerare operazioni non necessarie.

Il calciomercato Lazio dunque rimane in fermento, con l’obiettivo di costruire una rosa equilibrata e pronta a competere su tutti i fronti. La scelta tra Castellanos e Diaby sarà una delle chiavi per il successo stagionale e per definire il futuro del reparto offensivo biancoceleste.