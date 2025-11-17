Calciomercato Lazio, occhi puntati su un fuoriclasse dell’Argentina. Ecco la situazione attuale

Calciomercato Lazio, occhi su Nardoni del Racing Club: possibile colpo giovane in arrivo

Con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club nella finestra di gennaio, la Lazio sta intensificando la ricerca di occasioni sul mercato, puntando in particolare su giovani talenti che potrebbero rivelarsi vere sorprese. Tra i nomi che stanno emergendo c’è quello di Juan Ignacio Nardoni, centrocampista classe 2002 del Racing Club di Avellaneda, che potrebbe rappresentare un colpo interessante per i biancocelesti nel prossimo calciomercato.

Lazio interessata a Nardoni, centrocampista del Racing Club

Secondo quanto riportato dal portale argentino elcrackdeportivo.com, la Lazio ha messo nel mirino il giovane mediano argentino, che sta attirando l’attenzione di vari club europei. Nardoni, che gioca prevalentemente come centrocampista centrale, è un giocatore fisicamente robusto, alto 180 cm, e con una buona visione di gioco. Il suo piede destro gli consente di impostare il gioco in modo dinamico, mentre le sue qualità fisiche e la velocità lo rendono un centrocampista molto completo. A soli 21 anni, il ragazzo ha già accumulato 10 presenze con l’Argentina Under 23, dimostrando di essere un talento promettente.

Valore di mercato e concorrenza sul giocatore

Il valore di mercato di Nardoni è attualmente intorno agli 11 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare una buona opportunità per la Lazio, se considerato il potenziale di crescita del giocatore. Tuttavia, il centrocampista ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro nel suo contratto con il Racing Club, cifra che potrebbe mettere a dura prova le ambizioni della Lazio, soprattutto se la concorrenza dovesse farsi più agguerrita.

Infatti, Nardoni non è l’unico giocatore a interessare ai club europei. Secondo le fonti, anche Bologna, Bayer Leverkusen e Arsenal starebbero seguendo con attenzione le sue prestazioni, rendendo la corsa per accaparrarsi il giovane talento ancora più intensa.

Un arrivo condizionato dalle cessioni

L’arrivo di Nardoni alla Lazio, almeno per il mercato di gennaio, potrebbe essere legato alla partenza di uno dei giocatori di spessore della rosa biancoceleste. In particolare, si ipotizza che una cessione significativa, magari nel reparto di centrocampo, possa favorire l’ingresso del giovane argentino, permettendo così alla Lazio di investire su di lui senza compromettere l’equilibrio economico della squadra.

In attesa di sviluppi, la Lazio sembra pronta a sfruttare questa opportunità per rinforzare il proprio centrocampo con un giovane di qualità, che potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO