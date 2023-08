Calciomercato Lazio, apertura della Juve per Pellegrini: Sarri è disposto a tutto per riaverlo. Le ultime. Il mercato biancoceleste è soltanto alle battute iniziali

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il principale obiettivo per la corsia mancina, in difesa, per la Lazio è Luca Pellegrini, già in prestito in biancoceleste negli ultimi sei mesi.

Il suo cartellino è proprietà della Juve, che per cederlo a titolo definitivo sembra voglia circa 15 milioni di euro, ma nelle ultime ore avrebbe aperto a un nuovo prestito con collaborazione al pagamento dell’ingaggio. Sarri vorrebbe davvero riavere il giocatore nella sua squadra.