Calciomercato Lazio, altra big di Serie A su Ricci: le ultime sul giocatore granata

Seguito per tutta l’estate dalla Lazio, e tornato di mira recentemente, Samuele Ricci, rimane un obiettivo del club biancoceleste, che dovrà combattere con un altro club di Serie A

Anche il Milan ha messo nel mirino il giocatore per rinforzare il proprio centrocampo. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come il granata sia entrato in un ristretta lista di giocatori seguiti dai rossoneri per aggiungere qualità al reparto.