Calciomercato Lazio, a Sarri piace tantissimo quel grande giocatore. Ora come si comporterà la società? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Oyarzabal sogno per l’attacco, ma Sarri valuta alternative

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi tra ipotesi e strategie, con un occhio rivolto al futuro e in particolare al reparto offensivo. Se a gennaio l’obiettivo principale sarà sistemare alcuni ruoli chiave per dare equilibrio alla squadra, l’attacco verrà con ogni probabilità rinforzato nella finestra estiva, quando la società avrà più margini di manovra economici e temporali per chiudere colpi di rilievo.

Il tecnico Maurizio Sarri ha già le idee chiare: in cima alla lista dei suoi desideri rimane Mikel Oyarzabal, esterno e capitano della Real Sociedad, profilo che unisce tecnica, visione di gioco e grande capacità realizzativa. Il giocatore spagnolo è considerato un sogno difficile ma non impossibile per la Lazio, che ne apprezza la duttilità e la leadership in campo. Tuttavia, l’operazione si presenta complessa sia per i costi del cartellino sia per l’ingaggio, motivo per cui la dirigenza biancoceleste sta valutando anche soluzioni alternative.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Calciomercato Lazio estivo potrebbe svilupparsi su più fronti: l’obiettivo sarà portare a Roma un attaccante capace di integrarsi nel sistema di gioco sarriano, offrendo profondità e capacità di finalizzare le azioni. I nomi circolati negli ultimi mesi — da Raspadori a Pio Esposito, fino al giovane Daghim — sono progressivamente sfumati, ma la ricerca di un nuovo goleador resta prioritaria.

Nel frattempo, Sarri continua a lavorare con il gruppo attuale, consapevole che la seconda parte di stagione sarà decisiva per definire le strategie del prossimo mercato. Molto dipenderà anche dai risultati e dall’eventuale qualificazione in Europa, fattori che potrebbero incidere sul budget destinato al Calciomercato Lazio e sull’appeal del progetto biancoceleste.

Non è escluso, dunque, che oltre a Oyarzabal il club stia monitorando un altro profilo offensivo, magari più accessibile dal punto di vista economico ma ugualmente funzionale alle idee dell’allenatore. Il nome, per ora, resta top secret, ma l’intenzione è chiara: regalare a Sarri un attaccante di livello, in grado di garantire continuità realizzativa e maggiore profondità offensiva.

Il Calciomercato Lazio, dunque, si prepara a un’estate calda. Oyarzabal resta il sogno, ma la dirigenza biancoceleste lavora in silenzio per trovare l’occasione giusta che possa rendere l’attacco della Lazio più competitivo e completo per il futuro.

