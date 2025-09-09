Calciomercato Lazio, svelati i 3 obiettivi del mercato di gennaio. Ecco i rinforzi a cui punta ai club con lo sblocco del mercato

Durante un suo intervento a “Lazio Social Club”, in diretta su Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, ha offerto un’analisi dettagliata sulle imminenti strategie di mercato della Lazio in vista della sessione di gennaio. L’esperto di vicende biancocelesti ha delineato con precisione i profili che la società intende perseguire per rinforzare la rosa, evidenziando come i piani fossero già stati tracciati prima degli imprevisti estivi.

Abbate ha rivelato i nomi concreti nel mirino del club, sottolineando una chiara direzione strategica, pur con qualche divergenza interna da risolvere. Le sue parole descrivono un piano d’azione già definito, che la Lazio è pronta a riattivare. «Simic? Non ho dubbi che sia un obiettivo per gennaio insieme a Fabbian, insieme a Insigne che però è un altro discorso. L’ha richiesto Sarri, ma Fabiani non lo vuole prendere per via del progetto giovani. Simic e Fabbian erano due obiettivi della società accordati con il tecnico prima del blocco del mercato. Sono due trattative concrete che la Lazio porterà avanti e vanno seguite assolutamente».

Questa dichiarazione illumina diversi aspetti cruciali. In primo luogo, conferma che il difensore Jan-Carlo Simic e il centrocampista Giovanni Fabbian non sono suggestioni dell’ultimo minuto, ma obiettivi di lunga data, approvati sia dalla dirigenza che dall’area tecnica. Il blocco del mercato estivo ha solamente posticipato un assalto che ora, secondo Abbate, è pronto a concretizzarsi. Questi due profili si inseriscono perfettamente nel “progetto giovani” menzionato, rappresentando investimenti per il futuro.

In secondo luogo, emerge una potenziale frizione sul nome di Lorenzo Insigne. Mentre l’allenatore Maurizio Sarrigradirebbe riabbracciare un suo pupillo di grande esperienza, il direttore sportivo Fabiani frena, coerente con la linea societaria che privilegia profili più giovani e sostenibili. Questo “altro discorso”, come lo definisce Abbate, indica una dialettica interna tra la visione del tecnico e la programmazione del club. Tuttavia, il focus principale rimane sui due giovani talenti, le cui trattative sono definite “concrete” e da monitorare con la massima attenzione.