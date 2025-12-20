Calciomercato, l’ex Lazio de Vrij sempre più vicino a lasciare l’Inter: potrebbe sfidare i biancocelesti con questa squadra

Calciomercato, l’Inter si prepara a dare addio a de Vrij. Il difensore olandese potrebbe sfidare la Lazio con la maglia del Bologna

L’avventura di Stefan de Vrij con la maglia dell’Inter sembra ormai arrivata ai titoli di coda e il suo nome è destinato a diventare uno dei più discussi del prossimo calciomercato. Il difensore olandese, arrivato a Milano dopo l’esperienza alla Lazio, sta seriamente valutando l’addio già nella finestra invernale di gennaio, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio e continuità in vista del Mondiale estivo.

Il tema calciomercato ruota attorno a una situazione ormai chiara: de Vrij non rientra più pienamente nei piani tecnici nerazzurri. Già nella passata stagione il centrale aveva trovato poco spazio sotto la guida di Simone Inzaghi, mentre nell’attuale annata, con Cristian Chivu in panchina, il suo minutaggio si è ulteriormente ridotto. Una condizione che rischia di compromettere le sue ambizioni personali, soprattutto in chiave Nazionale, dove la concorrenza è altissima e la continuità di rendimento rappresenta un fattore decisivo.

Proprio per questo, il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti in causa. De Vrij avrebbe la possibilità di rilanciarsi in un contesto che gli garantisca maggiore centralità, mentre l’Inter potrebbe alleggerire il monte ingaggi e pianificare con più chiarezza il futuro del reparto difensivo. Il contratto dell’olandese, infatti, è in scadenza a giugno, e un’eventuale partenza a parametro zero al termine della stagione non porterebbe benefici economici al club.

Le pretendenti non mancano e rendono il profilo di de Vrij uno dei più interessanti del calciomercato. In Arabia Saudita si è mosso l’Al Ittihad di Conceicao, pronto a offrirgli un ruolo da protagonista e un ingaggio importante. In Premier League, invece, il Nottingham Forest osserva con attenzione la situazione, valutando l’opportunità di inserire esperienza e leadership nel proprio reparto arretrato. Non manca nemmeno l’interesse di club europei di primo piano come il Benfica, sempre attento ai profili internazionali di qualità.

In Italia, infine, si registra anche il sondaggio del Bologna di Vincenzo Italiano, che potrebbe offrire a de Vrij un progetto tecnico interessante e la possibilità di tornare protagonista in Serie A. Una pista da non sottovalutare, soprattutto se il difensore decidesse di restare nel campionato italiano per mantenere un alto livello di competitività.

Nelle prossime settimane il quadro sarà più chiaro, ma una cosa è certa: il nome di Stefan de Vrij sarà al centro del calciomercato. Se non dovesse partire già a gennaio, l’addio all’Inter appare comunque solo rimandato a fine stagione, quando il suo contratto giungerà a naturale scadenza, come riportato da Tuttomercatoweb.com.