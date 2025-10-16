Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic pronto a ritornare ai biancocelesti? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic torna nei radar della Juventus, possibile offerta a gennaio

Il calciomercato Lazio potrebbe presto tornare al centro dell’attenzione grazie a un nome ben noto ai tifosi biancocelesti: Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, attualmente in forza all’Al Hilal in Arabia Saudita, è nuovamente nel mirino della Juventus, che sogna di riportarlo in Serie A già a partire dal mercato di gennaio.

Nonostante l’addio consumato nell’estate del 2023, Milinkovic-Savic non ha mai smesso di essere seguito dai club italiani, in particolare dalla Juventus. La sua esperienza, la sua fisicità e la sua capacità di incidere in zona gol lo rendono un profilo perfetto per rinforzare il centrocampo bianconero, attualmente in cerca di soluzioni di qualità e affidabilità.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla Juventus, la dirigenza torinese avrebbe già avviato contatti informali con l’Al Hilal per sondare la disponibilità del club saudita a trattare. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata una prima richiesta di informazioni, e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una proposta ufficiale per il giocatore.

Dal punto di vista del calciomercato Lazio, un eventuale trasferimento di Milinkovic-Savic potrebbe avere delle ripercussioni interessanti. Il club biancoceleste, che ha incassato circa 40 milioni di euro dalla sua cessione, osserverebbe con attenzione l’evolversi della trattativa, anche in virtù di eventuali clausole legate a bonus o percentuali sulla futura rivendita.

Il ritorno di Milinkovic-Savic in Italia, seppur con una maglia diversa da quella biancoceleste, riaprirebbe un capitolo che a Roma è ancora molto sentito. Il serbo è stato per anni il simbolo della Lazio di Simone Inzaghi prima e di Maurizio Sarri poi, lasciando un vuoto tecnico ed emotivo che non è ancora stato del tutto colmato.

Per la Lazio, inoltre, questa mossa di mercato potrebbe essere uno stimolo a intervenire con maggiore decisione nella sessione invernale, magari per cercare un nuovo centrocampista di spessore. Con Luis Alberto in calo di rendimento e Vecino ancora in bilico, la società capitolina potrebbe trovarsi costretta a reagire anche sul fronte acquisti.

In attesa di sviluppi, è chiaro che il calciomercato Lazio continua a intrecciarsi con il passato, e il nome di Milinkovic-Savic resta centrale nelle discussioni dei tifosi e degli addetti ai lavori.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio