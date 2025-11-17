Calciomercato Lazio, Fabbian fortemente nel mirino della squadra biancoceleste. Ecco la situazione attuale

Calciomercato Lazio: il giovane Fabbian nel mirino, ma occhio alla Roma. Ecco la situazione attuale

La Lazio non ha intenzione di mollare la pista che porta a Juve Fabbian, giovane talento del Bologna classe 2003, anche se, al momento, la trattativa sembra complessa. Secondo le ultime informazioni provenienti dal mondo del calciomercato, il club biancoceleste sta seguendo con attenzione la situazione del centrocampista, ma a causa delle attuali difficoltà nel mercato, la possibilità di vedere Fabbian a Roma nella prossima finestra sembra ancora lontana. Non solo la Lazio, infatti, è interessata al giocatore: anche la Roma starebbe preparando una proposta concreta, creando così un possibile derby di mercato tra le due squadre capitoline.

Fabbian, un obiettivo per il futuro

Fabbian ha dimostrato ampiamente il suo valore con il Bologna, dove si è distinto per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco. A soli 20 anni, il centrocampista ha già attirato l’attenzione di diverse big della Serie A, tra cui la Lazio, che lo considera una delle promesse più interessanti per il futuro. Nonostante il suo contratto con il Bologna sia ancora lungo, la dirigenza biancoceleste sembra determinata a fare di Fabbian una delle chiavi per rinforzare il proprio centrocampo, un reparto che Sarri sta cercando di migliorare con giocatori giovani ma già pronti a fare la differenza.

Il derby di mercato con la Roma: scambio con Pisilli?

L’interesse della Roma per Fabbian, tuttavia, complica le cose per la Lazio. I giallorossi, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio interessante per assicurarsi il giovane centrocampista del Bologna: Pisilli, uno dei giovani più promettenti della Roma, potrebbe essere ceduto per facilitare l’arrivo di Fabbian in giallorosso. Questa mossa, se confermata, metterebbe la Lazio in una posizione di svantaggio, dato che un’operazione di scambio potrebbe risultare più allettante per il Bologna rispetto a una trattativa monetaria.

Le difficoltà per la Lazio

Nonostante l’interesse, la Lazio deve fare i conti con il blocco di mercato imposto dalla situazione economica attuale. La situazione finanziaria del club non permette operazioni troppo onerose, e questo rende l’affare Fabbian ancora più complicato. Tuttavia, la Lazio non perde la speranza di riuscire a strappare il centrocampista dal Bologna, monitorando costantemente la situazione e cercando di definire un piano che possa consentire a Sarri di avere a disposizione un altro talento giovane e promettente per il centrocampo.

Con la Roma pronta a mettere sul piatto l’offerta di scambio, la Lazio dovrà agire con cautela e tempestività per non farsi scappare un’occasione così importante per il futuro. Sarà interessante vedere come evolverà questa corsa a Fabbian nelle prossime settimane, con la Lazio pronta a giocarsi tutte le sue carte per assicurarsi il talento del Bologna.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO