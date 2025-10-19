 Cairo non ci sta e torna su Lazio Torino: «Contro i biancocelesti meritavamo di vincere la partita»
Cairo 1

Cairo, presidente dei granata, torna sulla sfida pareggiata tra Lazio e Torino: «Contro i biancocelesti meritavamo di vincere»

Il Torino ha superato il Napoli grazie a un gol decisivo di Giovanni Cholito Simeone, ex di turno e protagonista assoluto della serata. La squadra di Baroni ha così conquistato una vittoria di prestigio, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi granata.

Al termine della partita, il presidente Urbano Cairo si è soffermato sulla prestazione dei suoi uomini, sottolineando la solidità mostrata in campo e tornando anche sul recente pareggio contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue dichiarazioni raccolte integralmente da Calcionews24:

PAROLE – «Oggi conta che il gruppo, dopo una partita dove meritavi di vincere come quella con la Lazio, abbia avuto la rabbia per aver pareggiato una partita che era da vincere. Era il momento di tirare fuori tutto: l’abbiamo fatto oggi»

LEGGI ANCHE – Cairo dopo Torino Napoli: «Baroni è in pista! Ho parlato con Simeone e…» – VIDEO

