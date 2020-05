Lazio, nuovo look per Caicedo: anche Felipe cede al color platino FOTO

Felipe Caicedo ha cambiato look. Il Panterone si è adeguato ad una delle ultime mode di Formello, il color platino

Tanti ciuffi biondissimi si sono visti dalle parti di Formello. Da quello di Felipe Anderson, passando per Luis Alberto e Correa. Il platino è un colore che piace particolarmente ai giocatori della Lazio, a cui non ha potuto non cedere anche lui: Felipe Caicedo.

A mostrare il nuovo look, è stata la moglie Maria che lo ha ripreso in una storie di Instagram. Anche i capelli, biondissimi, sono pronti: ora si può davvero tornare a fare sul serio.