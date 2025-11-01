Cagliari, testa alla sfida contro la Lazio di lunedì: le ultimissime sulla squadra di Pisacane dalla Sardegna

Cagliari, sfida all’Olimpico: i rossoblù preparano la trasferta contro la Lazio. Si intensifica il programma dei sardi in vista di lunedì.

Lunedì 3 novembre alle 20:45, allo stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Cagliari, incontro valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Una partita che promette intensità e spettacolo, con il Cagliari di Fabio Pisacane deciso a proseguire il proprio percorso di crescita e a conquistare punti preziosi nella corsa salvezza. Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri cerca riscatto dopo un periodo altalenante e punta a tornare in zona europea.

Preparazione ad Assemini

La squadra rossoblù continua il proprio lavoro al CRAI Sport Center di Assemini, con sedute mirate per arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali alla sfida di lunedì. L’obiettivo del Cagliari è chiaro: dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane e affrontare con coraggio una delle trasferte più difficili della stagione.

Nel report ufficiale diffuso dal club, si legge che l’allenamento odierno è iniziato con esercizi di attivazione muscolare, seguiti da giochi di posizione e da un approfondito lavoro tattico in vista del confronto con i biancocelesti. Particolare attenzione è stata dedicata alla fase difensiva e alle ripartenze, aspetti fondamentali per una squadra che dovrà saper soffrire e colpire negli spazi.

Buone notizie arrivano dal portiere Radunovic, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Continuano invece i programmi personalizzati per Deiola, Rog e Pintus, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Il tecnico Pisacane spera di recuperarli pienamente dopo la sosta, ma per il match dell’Olimpico dovrà ancora fare affidamento sul blocco che ha affrontato le ultime gare.

Le parole di Pisacane e la conferenza della vigilia

Domenica 2 novembre, alle ore 12:30, mister Fabio Pisacane terrà la consueta conferenza stampa prepartita nella sala stampa del centro sportivo di Assemini. L’incontro con i media sarà trasmesso in diretta sulla app ufficiale del Cagliari Calcio, dove i tifosi potranno seguire le dichiarazioni dell’allenatore e gli ultimi aggiornamenti sulla formazione.

Un test di carattere per i rossoblù

La sfida con la Lazio rappresenta un importante banco di prova per il Cagliari, chiamato a dimostrare maturità e compattezza in un contesto difficile come quello dell’Olimpico. Pisacane chiede alla squadra attenzione, aggressività e spirito di sacrificio, consapevole che ogni punto conquistato può fare la differenza.

Il Cagliari arriva a Roma con la voglia di sorprendere ancora: i rossoblù credono nel loro percorso e vogliono trasformare la sfida di lunedì in un segnale forte per tutto il campionato.