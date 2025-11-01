Cagliari, attenta Lazio: c’è un dato che rendono i sardi una squadra molto pericolosa. Ecco di cosa si tratta

Cagliari, il futuro passa dai giovani: Prati, Felici e Gaetano protagonisti del progetto rossoblù. La freschezza dei sardi può essere un’arma lunedì.

Il Cagliari di Fabio Pisacane continua a puntare con decisione sui giovani talenti, confermando una linea verde che rappresenta il cuore del progetto tecnico e societario. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento ai due simboli di questa filosofia: Matteo Prati e Gianluca Gaetano, protagonisti assoluti della rinascita del Cagliari e già punti fermi nello scacchiere del tecnico sardo.

Entrambi i centrocampisti hanno raggiunto un traguardo significativo nella recente sfida contro il Sassuolo, toccando quota 50 presenze ufficiali con la maglia del Cagliari in tutte le competizioni. Un numero che non solo certifica la fiducia di Pisacane, ma testimonia anche il ruolo sempre più centrale che i due giovani ricoprono nel gruppo rossoblù.

Matteo Prati, classe 2003, è arrivato al Cagliari nell’estate del 2023 dopo l’esperienza alla SPAL. In Sardegna ha trovato l’ambiente ideale per crescere e mettere in mostra la propria intelligenza tattica, la visione di gioco e una personalità da veterano. In cinquanta partite ha già realizzato due reti e servito un assist, numeri che confermano il suo status di promessa del calcio italiano e di pilastro del Cagliari del futuro.

Accanto a lui brilla Gianluca Gaetano, classe 2000, il fantasista capace di unire estro e concretezza. Con sette gol e sei assist in rossoblù, Gaetano si è imposto come motore della manovra offensiva del Cagliari, grazie alla capacità di muoversi tra le linee e creare spazi per i compagni. La sua crescita costante ne fa oggi uno dei punti di riferimento più importanti per la squadra isolana.

Il Cagliari di Pisacane sta così costruendo una nuova identità, basata su entusiasmo, lavoro e valorizzazione dei giovani. Prati e Gaetano incarnano perfettamente questa filosofia: due giocatori in grado di rappresentare il presente e il futuro del club, simboli di una squadra giovane ma sempre più consapevole e matura.

Nonostante le difficoltà del campionato di Serie A 2025-2026, il Cagliari continua a guardare avanti con fiducia, forte di un progetto tecnico solido e coerente. La crescita di questi due talenti dimostra come la società sarda stia gettando le basi per un futuro duraturo, nel segno dei propri colori e della passione di un'intera città.