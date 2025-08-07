Burnley Lazio: test ad alta intensità per Sarri contro lo “specialista delle promozioni” Parker

Burnley Lazio: amichevole ad alta intensità per Sarri contro lo “specialista delle promozioni” Parker. I dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare un avversario dal profilo diverso rispetto alle recenti amichevoli estive. Dopo i confronti con Fenerbahce e Galatasaray, squadre di spessore europeo, i biancocelesti sfideranno il Burnley, club militante in Premier League, sabato 9 agosto al Turf Moor. Un test significativo, considerando che il calcio inglese si distingue per intensità, ritmo e competitività, anche tra le squadre di fascia medio-bassa. Basti pensare alla recente sfida tra Aston Villa e Roma, dove le differenze strutturali tra i campionati sono emerse chiaramente.

Burnley: tra alti e bassi, ora cerca stabilità con Scott Parker

Il Burnley ha vissuto stagioni altalenanti. Dopo sei anni consecutivi in Premier League sotto la guida di Sean Dyche, il club è retrocesso, poi tornato nella massima serie grazie ai 101 punti ottenuti con Vincent Kompany, ex difensore del Manchester City. Tuttavia, la permanenza è durata solo una stagione. Kompany è ora alla guida del Bayern Monaco, mentre il Burnley ha scelto Scott Parker come nuovo tecnico.

Parker, ex centrocampista di Chelsea e Tottenham, è noto per la sua capacità di riportare squadre in Premier League. Ha già ottenuto due promozioni: con il Fulham nel 2020 e con il Bournemouth nel 2022. Considerato uno “specialista delle promozioni”, Parker punta ora a consolidare il Burnley nella massima serie, puntando su esperienza e talento.

Talento e solidità: i punti di forza del Burnley

Il Burnley di Parker si distingue per una difesa solida: nella scorsa stagione ha subito solo 16 reti, mantenendo la porta inviolata in 30 occasioni. Ma non manca la qualità offensiva. Tra i nomi da tenere d’occhio ci sono Loum Tchaouna, ex Lazio in cerca di riscatto, Marcus Edwards, esterno offensivo ex Sporting Lisbona, Zeki Amdouni, attaccante svizzero attualmente infortunato, Quilindschy Hartman, terzino olandese di spinta, e Luca Koleosho, ala classe 2004 e stella dell’Italia Under 21.

Un test cruciale per Sarri e Parker

La sfida contro la Lazio rappresenta un banco di prova per entrambe le squadre. Sarri valuterà la condizione dei suoi a due settimane dall’esordio stagionale contro il Como. Parker, dopo risultati altalenanti contro Shrewsbury (2-2), Huddersfield (0-2) e Stoke City (1-0), cercherà risposte contro un avversario di livello europeo. L’obiettivo? Dimostrare che il Burnley può ambire a qualcosa di più della semplice salvezza.