Burnley Lazio può essere decisiva per Castellanos e Dia: prosegue il ballottaggio tra i due attaccanti verso l’inizio del campionato

La prestigiosa amichevole odierna della Lazio al Turf Moor contro il Burnley non è solo un test di avvicinamento al campionato, ma il palcoscenico di un duello che sta tenendo banco per tutta l’estate: la sfida per il ruolo di centravanti titolare tra Taty Castellanos e Boulaye Dia. Con l’inizio della Serie A alle porte, Maurizio Sarri attende risposte definitive, e la partita nel Lancashire assume i contorni di uno spareggio per sciogliere le riserve.

Finora, tra i due attaccanti regna un equilibrio quasi perfetto, alimentato da un unico, pesante, dato in comune: entrambi sono ancora a secco di gol in questo precampionato. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, le loro strade verso la rete sono state sbarrate dalla sfortuna e dalle decisioni arbitrali. L’argentino Castellanos, schierato con più continuità complice anche una condizione fisica non ottimale del rivale, è stato finora il più propositivo: ha colpito un palo nel test contro la Primavera e si è visto annullare un gol contro l’Avellino. Per Dia, il cui inserimento è stato più graduale, l’unico vero squillo è stato un rigore reclamato e non concesso durante la tournée in Turchia.

Sarri, dal canto suo, ha tenuto entrambi sulle spine. Nelle ultime due settimane ha alternato le soluzioni, provando il senegalese al centro del tridente per poi tornare a schierare l’argentino nella rifinitura finale. La scelta definitiva su chi partirà titolare oggi contro il Burnley verrà comunicata solo nella riunione tecnica, ma il messaggio del tecnico è forte e chiaro per entrambi: serve un segnale, un cambio di passo.

L’allenatore toscano si aspetta molto di più dai suoi due numeri 9. Non solo il gol, che resta l’essenza del loro mestiere, ma anche una maggiore partecipazione alla manovra e una migliore intesa con gli esterni. La sfida di oggi non è solo per la gloria personale, ma per conquistare la fiducia di Sarri e iniziare la stagione con il piede giusto. Il duello per il centro dell’attacco biancoceleste entra finalmente nel vivo.