Burdisso: “Boca-River? Il derby più intenso è Roma-Lazio!”

L’ex giocatore della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni sul derby della Capitale

Nelle ultime ore l’ex difensore di Roma e Inter, Nicolas Burdisso, ha rilasciato un’ampia intervista ai microfoni de Il Messaggero, dove si è soffermato anche sul derby della Capitale, che a suo modo di vedere, è il derby più acceso e sentito al mondo.

SUL DERBY – “Boca-Rover non è una partita, ma è follia. Il più intenso e sentito però rimane quello della Capitale tra Roma e Lazio. Un gradino più in basso c’è quello della Lanterna“.

RIVALITA‘ – “In alcune squadre non andrei mai, lascio indovinare a voi quali sono. In altre andrei, non sono troppo identificato con le rivali“.