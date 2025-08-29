Bucciantini sulla Lazio: «Sconfitta pesante, ma bisogna attendere. Ricordo quella squadra che...» - Lazio News 24

Lazio, momento delicato ma fiducia intatta: Bucciantini difende Sarri. La situazione

Il clima che si respira in casa Lazio nelle ultime settimane è tutt’altro che sereno. Dopo un’estate turbolenta segnata dal blocco del mercato, il campo non ha regalato sorrisi: l’esordio stagionale contro il Como si è chiuso con un pesante 2-0 in favore dei padroni di casa, una sconfitta che ha lasciato il segno, soprattutto sotto il profilo mentale.

Il ko nella prima giornata di campionato ha acceso i riflettori su un avvio di stagione complicato per la squadra di Maurizio Sarri, che ora è chiamata a una pronta reazione. Tra i tanti commentatori che hanno analizzato la situazione, anche il giornalista e scrittore Marco Bucciantini ha voluto dire la sua sulla condizione attuale della Lazio, intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

Lazio, Bucciantini predica calma: «Aspettiamo, anche il Napoli perse all’inizio»

Durante il suo intervento, Bucciantini ha provato a spegnere gli allarmismi, sottolineando come anche le grandi squadre possano inciampare all’inizio, salvo poi risalire la china. La Lazio, secondo il giornalista, ha ancora tutte le carte in regola per ritrovare compattezza e risultati, grazie al lavoro di Sarri e alla qualità della rosa.

Queste le sue parole:

«Lazio? Io aspetto. L’anno scorso la squadra che ha iniziato peggio ha vinto lo scudetto…», ha dichiarato Bucciantini, riferendosi al Napoli, che nella stagione 2022-2023 perse la prima partita proprio contro il Verona, salvo poi dominare il campionato e conquistare il titolo.

Lazio, serve una svolta mentale oltre che tattica

Il paragone con il Napoli non è casuale. Anche in quel caso, le critiche iniziali si concentrarono sulla poca brillantezza e sulla mancanza di concretezza. La Lazio attuale, sebbene abbia mostrato limiti evidenti a Como, ha margini di crescita, soprattutto se ritroverà la lucidità mentale e l’identità tattica tanto cara a Sarri.

Il tecnico biancoceleste continua a godere della fiducia di gran parte dell’ambiente, consapevole che il percorso richiede tempo. Ora però servono risposte immediate, a partire dal prossimo match contro il Verona. Il pubblico dell’Olimpico si aspetta una reazione d’orgoglio.

Il momento è difficile, ma la Lazio ha già dimostrato in passato di sapersi rialzare. E con l’esperienza di Sarri alla guida, nulla è ancora compromesso.