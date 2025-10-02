Bruno Giordano sicuro sulla Lazio: «Sarri deve rimanere su quel gioco. Ecco quale» - Lazio News 24

Lazio, Bruno Giordano: «Sarri non deve cambiare, questa è l’identità della squadra»

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato un’intervista radiofonica in cui ha analizzato il momento attuale del club biancoceleste. Al centro delle sue riflessioni, il rendimento di alcuni giocatori come Cancellieri, Isaksen e Pellegrini, e soprattutto il possibile cambio di modulo da parte di Maurizio Sarri.

Giordano ha invitato alla continuità, sottolineando quanto l’identità di gioco della Lazio sia un punto fermo da non mettere in discussione, anche nei momenti di difficoltà.

«Spero che Sarri non cambi, perché nel DNA della Lazio c’è questo modo di giocare. Non essendo una squadra che ama il palleggio prolungato, deve puntare sulla verticalizzazione. Se ti affidi a punti di riferimento là davanti, puoi farcela. Non siamo una squadra che detta i ritmi: la Lazio gioca d’istinto».

Uno dei temi caldi riguarda le condizioni fisiche di alcuni giocatori. In particolare, Luca Pellegrini è alle prese con una distorsione alla caviglia, ma Giordano è fiducioso sul suo recupero:

«Se la distorsione è lieve, può farcela. Mi auguro possa essere in campo, perché in caso contrario non ci sarebbe nemmeno un’alternativa vera a Tavares. Sarri si ritrova improvvisamente con poche risorse in ogni reparto, e questo complica la gestione».

Altro argomento toccato è la competizione tra Cancellieri e Isaksen per un posto da titolare. Il ritorno del danese offre una soluzione in più, ma Giordano avverte:

«Tutti devono lottare per guadagnarsi spazio, anche se ci sono alternative. Ma sarebbe un errore non far giocare Cancellieri sabato. Isaksen mi sembra tecnicamente superiore, ma se continua così, diventerà difficile per lui. Deve cambiare passo».

In casa Lazio, dunque, si vive una fase delicata tra scelte tecniche, infortuni e la ricerca di equilibrio. Le parole di Bruno Giordano mettono in luce l’importanza di rimanere fedeli alla propria identità, evitando scelte drastiche e mantenendo fiducia nei giocatori che stanno dando segnali di crescita.

La Lazio ha bisogno di compattezza e continuità, e per Giordano il segreto è non snaturare un modello che, negli anni recenti, ha rappresentato il vero punto di forza del progetto tecnico di Sarri.