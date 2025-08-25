 Briga contro Lotito: «Lazio, un giorno sopravviverai a questo schifo di gestione!» - Lazio News 24
Briga contro Lotito: «Lazio, un giorno sopravviverai a questo schifo di gestione!»

Briga
Sanremo (Im) 05-09/02/2019 - 69° Festival di Sanremo / foto Pamela Rovaris/Image nella foto: Patty Pravo-Briga

Lazio, esordio da dimenticare a Como: rabbia del cantautore Briga e polemiche sulla gestione societaria

La nuova stagione di Serie A si apre nel peggiore dei modi per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal Como in un debutto che ha lasciato amarezza e frustrazione. Una prestazione deludente, sotto ogni punto di vista, che ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi, già preoccupati dalle incertezze estive e da un mercato giudicato insufficiente.

I biancocelesti sono apparsi spenti, disorganizzati e incapaci di reagire all’intensità e alla qualità messa in campo dai padroni di casa. Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, ha dominato in lungo e in largo, imponendo gioco e ritmo fin dal primo minuto. La Lazio, invece, ha mostrato limiti evidenti, sia tecnici che mentali, confermando i timori di una squadra che sembra non aver ancora trovato una sua identità.

La sconfitta ha inevitabilmente generato reazioni forti da parte della tifoseria, sempre molto attenta e passionale. Sui social, in particolare su “X” (ex Twitter), si sono moltiplicati i messaggi di critica. Tra questi, ha fatto rumore il post del cantautore Mattia Briga, noto tifoso laziale, che non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto.
“Sopravviveremo a questo schifo e un giorno torneremo ad essere liberi da questa gestione raccapricciante, falsa e individualista”, ha scritto, lanciando un duro attacco non solo alla squadra ma soprattutto alla dirigenza del club.

Parole forti, che riflettono un malessere diffuso tra i sostenitori della Lazio, delusi non solo dal risultato contro il Como ma da una gestione societaria percepita come distante, poco trasparente e priva di una visione chiara. Il malcontento, alimentato da una campagna acquisti ritenuta insufficiente per affrontare al meglio il campionato e le coppe, è esploso dopo il brutto ko in Lombardia.

Per Maurizio Sarri e il suo staff, il compito ora è duplice: rimettere in piedi una squadra apparsa fragile e demotivata, ma anche ricompattare un ambiente scosso, dove la fiducia nei confronti del progetto tecnico e societario sembra vacillare.

La stagione è appena iniziata, ma il clima intorno alla Lazio è già teso. Servirà una reazione immediata per evitare che le prime crepe si trasformino in fratture insanabili.

