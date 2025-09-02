Dal Brasile il retroscena di mercato: il vero motivo dell’interesse del Flamengo per Castellanos

Dal Brasile spunta il retroscena di calciomercato: il vero motivo dell’interesse del Flamengo per Taty Castellanos

Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio ha vissuto una serata da ricordare grazie alla prestazione scintillante di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, arrivato in biancoceleste nell’estate 2023 dal Girona. Con due assist e un gol, il numero 19 ha messo a tacere le critiche delle ultime settimane, conquistando definitivamente il cuore dei tifosi e la fiducia di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

L’estate del corteggiamento brasiliano

Nei mesi estivi, Castellanos era finito nel mirino del Flamengo, uno dei club più titolati del Brasile. La dirigenza carioca aveva tentato più volte di convincere la Lazio a cedere il giocatore, ma la società capitolina, guidata dal presidente Claudio Lotito, non ha mai aperto alla trattativa.

Fonti vicine al club rivelano che il prezzo fissato per l’argentino non sarebbe sceso sotto i 40 milioni di euro, mentre il Flamengo non si è mai spinto oltre i 25 milioni. Un divario economico che ha reso impossibile qualsiasi accordo.

Il contesto in casa Flamengo

L’interesse per Castellanos era nato anche dalle prestazioni altalenanti di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, attaccante brasiliano classe 1997, protagonista con la maglia rossonera al Mondiale per Club. Dopo un periodo poco brillante, il Flamengo cercava un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. Tuttavia, nelle ultime settimane Pedro è tornato a segnare con continuità, riducendo l’urgenza di un nuovo innesto.

Una risposta sul campo

Per Castellanos, la sfida all’Olimpico è stata molto più di una semplice partita: è stata la dimostrazione di poter essere il punto di riferimento dell’attacco biancoceleste. La sua prestazione, fatta di movimenti intelligenti, assist precisi e un gol da vero centravanti, ha confermato le qualità che la Lazio aveva intravisto al momento dell’acquisto.

Con questa prova, il Taty non solo ha respinto le voci di mercato, ma ha anche rilanciato le ambizioni della Lazio in campionato e nelle competizioni europee. E se il Flamengo dovesse tornare alla carica, la sensazione è che il club capitolino non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo nuovo leader offensivo.