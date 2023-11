Borghi su Immobile: «In telecronaca ho capito subito che il rigore con la Fiorentina non lo avrebbe fallito»

Borghi, il telecronista di Dazn esprime il suo parere riguardo Immobile basandosi sul rigore segnato lunedì con la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha espresso il suo parere riguardo Immobile e il suo rigore segnato lunedì con la Fiorentina, che lo può rilanciare

IMMOBILE – Ha bisogno di allenarsi bene per un paio di mesi e poi tornerà a essere Immobile. Con la Fiorentina è andato in panchina per scelta tecnica e ha fatto il capitano per 77 minuti, sempre dentro alla partita con i compagni. È entrato da capitano, spingendo, mettendosi a lottare. Ha avuto un rigore di un peso incredibile. Mentre aspettavo che partisse per commentarlo, non ho avuto una frazione di secondo di dubbio sul fatto che Immobile avesse segnato e vinto la partita