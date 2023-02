Bonanni sulla Lazio: «Non puoi giocare così e perdere uno scontro diretto»

Bonanni duro con la Lazio: «Non puoi giocare così e perdere uno scontro diretto». Ecco le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Ai microfoni dei TMW Radio è intervenuto Massimo Bonanni, ex giocatore capitolino, che ha commentato la partita della Lazio con l’Atalanta. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Il flop di questa giornata è la Lazio, non puoi in una partita così importante giocare così e perdere uno scontro diretto. Sarri sta facendo il suo ma in questa situazione può puntare alla Champions perché manca la Juventus. La Lazio è in discesa, deve fare qualcosa. Manca ancora molto e non mi preoccuperei troppo, ma devi ricominciare a correre »