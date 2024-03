Bonanni: «Immobile? Ecco cosa mi auguro per lui a giugno». Le parole dell’ex giocatore

A intervenire ai microfoni di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni per parlare della situazione in casa Lazio, soffermandosi sui ruoli di Tudor e Immobile.

PAROLE– «A Tudor e a Immobile. A Tudor perché penso che possa iniziare un lavoro importante e spero per lui che riesca a mettere nelle condizioni Immobile di essere il centravanti titolare della Nazionale a giugno. Per quello che ho visto, molto meglio lui che Retegui. Spalletti sta portando avanti il suo credo, ma se Immobile riesce a rimettersi in forma è ancora un valore aggiunto per la Nazionale. E’ vero che con l’Italia non ha fatto mai quello che ha fatto con la Lazio, ma si giocava diversamente con Mancini. Io sono convinto che se Tudor riesce a lavorare bene con lui, Immobile è il centravanti titolare della Nazionale ».