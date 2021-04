Inter, altro piccolo passo verso lo scudetto: 1-0 a Bologna

Basta un gol del solito Lukaku all’Inter per avere la meglio del Bologna. Lo scudetto è sempre più vicino per i nerazzurri

All’Inter basta un gol del solito Romelu Lukaku, realizzato al 31′ del primo tempo, per battere un Bologna che è comunque rimasto fino alla fine in partita.

Tra punti fondamentali per i nerazzurri, che si avvicinano sempre più allo scudetto. Il vantaggio sul Milan, fermato sull’1-1 dalla Sampdoria, è infatti ora di otto punti. E per di più la squadra di Conte deve recuperare una partita, quella con il Sassuolo, che è in programma mercoledì alle ore 18:45.