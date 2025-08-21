Bisciglia sulla Lazio: «Da sempre tifoso. Un falò di confronto a Lotito? Gli direi che...» - Lazio News 24

Lazio, Filippo Bisciglia: «Forza Lazio sempre, è una fede che mi porto dietro da bambino»

La passione per la Lazio non conosce confini, nemmeno quelli del mondo dello spettacolo. A raccontarlo è Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato apertamente del suo amore per i colori biancocelesti.

Bisciglia ha ricordato con emozione le sue prime esperienze da tifoso della Lazio:

«Sono cresciuto in un palazzo popolato solo da tifosi laziali. Guardavamo le partite tutti insieme, seduti sul divano», ha raccontato. Una delle sue memorie più forti risale all’infanzia:

«Andai a Napoli con mio padre per vedere lo spareggio contro il Campobasso, quello per non retrocedere in Serie C. Un’emozione incredibile».

L’amore per la Lazio è qualcosa che lo accompagna da sempre, anche nei momenti più complicati, come quelli legati al rapporto tra tifosi e società. Sul presidente Claudio Lotito, Bisciglia ha una visione equilibrata:

«Certo, dispiace per il blocco del mercato e per stagioni non entusiasmanti. Ma apprezzo il fatto che noi laziali abbiamo comunque un riferimento. Molti altri club sono finiti in mano a fondi o a figure evanescenti. Almeno noi sappiamo con chi parlare. Non farei a cambio».

Il derby di Roma, si sa, è una partita che va ben oltre il calcio. Bisciglia ha raccontato come vive questa rivalità, anche con amici romanisti:

«Ci punzecchiamo sempre, ma andiamo allo stadio insieme. Poi ci dividiamo all’ingresso, ognuno nel proprio settore. Una volta, però, ho rischiato grosso: alcuni tifosi stavano per aggredirmi all’entrata. Si sono fermati solo quando uno di loro mi ha riconosciuto».

Alla domanda se essere tifoso della Lazio abbia mai creato problemi nel mondo dello spettacolo, Bisciglia risponde senza esitazioni:

«Nessuno mi ha mai detto nulla. È parte di me, lo rivendico con orgoglio».

Infine, un momento toccante legato alla trasmissione che conduce. Parlando del concorrente Ciaffaroni, Bisciglia ha ricordato una storia commovente:

«Suo nonno è morto allo stadio, durante la finale di Coppa Italia del 2019 vinta contro l’Atalanta. Raccontarlo mi ha colpito. Grazie a lui ho potuto dire in TV, davanti a tutti, “Forza Lazio sempre”».

Una dichiarazione sincera che dimostra come, per molti, la Lazio sia molto più di una semplice squadra: è identità, memoria, famiglia.