Biglietti Verona Lazio: aperta la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che sono stati messi vendita i tagliandi per la gara di Campionato Hellas Verona – Lazio di lunedi 6 febbraio.

Questi i dettagli della vendita e della gara:

– Lunedi 6 febbario 2023 alle ore 18:30

– Stadio Bentegodi di Verona

– Capienza del settore Ospiti (Curva Nord Superiore) 1.781 posti (tale settore non potrà ospitare persone con disabilità motorie)

– Tariffa Intero 22 € più commissioni – Tariffa Under 14 – 2 €

– Inizio vendita ore 15:00 di martedi 31 gennaio

– Fine vendita ore 19:00 di domenica 5 febbraio



MODALITA’ DI VENDITA

online sul sito vivaticket https://www.vivaticket.com/it/Ticket/serie-a-tim-22-23-hellas-verona-h-verona-lazio/202273

Presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscerequali sono clicca qui https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale;

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Con riferimento a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 ( introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo che l’indirizzo dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste è [email protected] entro i termini fissati riportati nel link seguente: https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi?a=procedure-dingresso nella sezione PROCEDURA PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE.

COME ARRIVARE

IN AUTO

Uscita autostradale A22 Autostrada del Brennero casello Verona-Nord, seguire le indicazioni per Verona centro e stadio. Imboccare la bretella per stadio, ultima uscita parcheggio ospiti, alla rotatoria imboccare l’ultima uscita per parcheggio ospiti.



IN AUTOBUS

Linee urbane dal centro e dalla stazione ferroviaria per fermata Stadio Bentegodi.

IN TRENO

Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova a km 2.

IN AEREO

Aeroporto internazionale Valerio Catullo di Verona a Km 11.

I cancelli dello stadio apriranno indicativamente due ore e trenta minuti prima rispetto all’inizio della gara, salvo differenti comunicazioni. I cancelli d’ingresso riservati alla tifoseria ospiti sono i numeri 5 e 6 (curva ospiti)

In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a prendere visione in modo particolare del regolamento d’uso dello stadio e delle altre procedure al link seguente https://www.hellasverona.it/it/stadio/bentegodi.