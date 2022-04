Biglietti Spezia-Lazio, la città ligure si tinge di biancoceleste: i tifosi capitolini preparano l’esodo

A La Spezia per sostenere la Lazio. Fuori casa, i tifosi biancocelesti non fanno mancare il loro supporto alla squadra, dando vita a un vero e proprio esodo: come riportato dal Corriere dello Sport, sono 1 350 i biglietti staccati.

Il settore ospiti è stato presto polverizzato, così da costringere all’acquisto dei tagliandi anche nella tribuna adiacente allo stesso. I numeri sono comunque destinati a salire.