Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match di giovedì

Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match della nona giornata di Serie A

La Lazio si prepara a vivere una trasferta importante nella Serie A contro il Pisa, con il supporto dei suoi tifosi. Saranno infatti 1.100 i tifosi biancocelesti che prenderanno posto nel settore ospiti dello Stadio Garibaldi per la partita infrasettimanale di giovedì 30 ottobre alle 20:45, contro una squadra che arriva dall’impegno con il Milan a San Siro.

Come spesso accade, il pubblico laziale non ha fatto mancare il proprio affetto alla squadra: secondo quanto riportato dalla nostra redazione, i biglietti messi a disposizione per i tifosi in trasferta sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle vendite. Un altro segno della passione e del sostegno che i tifosi biancocelesti sono sempre pronti a offrire, anche lontano dall’Olimpico.

La Lazio di Maurizio Sarri potrà così contare su un nutrito supporto anche per questa difficile trasferta, che arriva dopo l’impegno casalingo contro la Juventus di Igor Tudor, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Un’altra prova importante per i biancocelesti, che, supportati dai loro tifosi, cercheranno di fare punti anche lontano da Roma.