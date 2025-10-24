Connect with us

News

Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match di giovedì

News

Serie A 2026/2027 Lazio, nel consiglio della Lega Calcio annunciate le date del calendario della prossima stagione! Si parte il 23 agosto

News

Rovella Lazio, il centrocampista si improvvisa modello per un giorno! In attesa del rientro in campo, in posa per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - FOTO

News

Infortunati Lazio, arriva l'aggiornamento del club sugli indisponibili in vista della Juventus! Il comunicato ufficiale

News

Nuno Tavares Lazio, nuovo infortunio per la freccia portoghese! Sarri perde anche il terzino che non sarà a disposizione contro la Juventus

News

Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match di giovedì

Lazio news 24

Published

50 minuti ago

on

By

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Biglietti Pisa Lazio, marea biancoceleste attesa al Garibaldi! Sold out in poche ore il settore ospiti per il match della nona giornata di Serie A

La Lazio si prepara a vivere una trasferta importante nella Serie A contro il Pisa, con il supporto dei suoi tifosi. Saranno infatti 1.100 i tifosi biancocelesti che prenderanno posto nel settore ospiti dello Stadio Garibaldi per la partita infrasettimanale di giovedì 30 ottobre alle 20:45, contro una squadra che arriva dall’impegno con il Milan a San Siro.

Come spesso accade, il pubblico laziale non ha fatto mancare il proprio affetto alla squadra: secondo quanto riportato dalla nostra redazione, i biglietti messi a disposizione per i tifosi in trasferta sono andati esauriti in poche ore dall’apertura delle vendite. Un altro segno della passione e del sostegno che i tifosi biancocelesti sono sempre pronti a offrire, anche lontano dall’Olimpico.

La Lazio di Maurizio Sarri potrà così contare su un nutrito supporto anche per questa difficile trasferta, che arriva dopo l’impegno casalingo contro la Juventus di Igor Tudor, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Un’altra prova importante per i biancocelesti, che, supportati dai loro tifosi, cercheranno di fare punti anche lontano da Roma.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.