Belahyane lascerà la Lazio? Ecco l’indiscrezione sul mercato biancoceleste di gennaio? Il punto

Reda Belahyane nella lista dei cedibili della Lazio: possibili destinazioni in Ligue 1

Reda Belahyane è finito nella lista dei giocatori cedibili della Lazio. Il giovane centrocampista marocchino, arrivato nella Capitale solo un anno fa, non ha ancora trovato continuità sotto la guida di Maurizio Sarri e rischia seriamente di salutare il club già nella sessione di calciomercato di gennaio. Nelle prime undici giornate di campionato, Belahyane ha totalizzato appena 154 minuti in campo, riuscendo a fornire un solo assist, numeri che non hanno convinto l’allenatore biancoceleste.

Dopo un anno dal suo arrivo, il futuro di Belahyane appare quindi in bilico. Lo scorso anno si era parlato di un possibile interesse da parte del Como, guidato da Cesc Fabregas, ma l’operazione era stata bloccata dall’impossibilità della Lazio di effettuare nuove operazioni a causa di restrizioni sul mercato. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare e gennaio si presenta come un’occasione concreta per trovare una nuova squadra e rilanciare la carriera.

Secondo quanto riportato dal portale francese butfootballclub.fr, su Belahyane ci sarebbero anche alcuni club di Ligue 1, tra cui il Marsiglia e il Rennes. Entrambe le società starebbero osservando attentamente il centrocampista, valutando la possibilità di un ingaggio nella finestra invernale. Si tratterebbe di un ritorno in Francia per Belahyane, che prima di approdare in Italia aveva vestito la maglia del Nizza, facendo esperienza in uno dei campionati più competitivi del continente.

La cessione potrebbe rappresentare un vantaggio sia per il giocatore sia per la Lazio. Per Belahyane, sarebbe l’opportunità di trovare continuità e rilanciarsi in un ambiente dove ha già dimostrato di saper giocare ad alto livello. Per la società biancoceleste, invece, si tratterebbe di liberare un posto in rosa e di generare una possibile plusvalenza da reinvestire nella squadra, un aspetto non secondario considerando la strategia di mercato adottata da Claudio Lotito e dal suo staff tecnico.

Il mercato di gennaio potrebbe quindi segnare una svolta nella carriera di Reda Belahyane, con la Lazio pronta a valutare le offerte migliori e a consentire al centrocampista marocchino di tornare in Ligue 1, dove ha già mosso i primi passi importanti nella sua carriera europea.

