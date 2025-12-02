Belahyane Lazio, possibile separazione a gennaio visto il poco spazio trovato: la posizione dei biancocelesti

Belahyane Lazio, l’avventura del centrocampista non è mai realmente decollata e per lui si potrebbero aprire le porte di una cessione. I dettagli

Negli ultimi mesi il caso Belahyane Lazio è diventato uno dei temi più discussi in casa biancoceleste. Arrivato con aspettative importanti, il giovane centrocampista marocchino ha faticato a trovare spazio e continuità, collezionando appena dieci presenze da febbraio a oggi. Numeri che raccontano più di tante analisi: Belahyane è partito titolare soltanto una volta, nella sfida di aprile contro l’Atalanta, e non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile nella rotazione della squadra.

Il rapporto con i due allenatori avuti nell’arco della stagione aiuta a capire la parabola del giocatore. Baroni, che lo aveva già allenato ai tempi del Verona, sembrava l’uomo giusto per rilanciarlo. In realtà, pur conoscendone le qualità, non è riuscito a inserirlo con continuità nel sistema di gioco. Con Sarri la situazione non è migliorata: il tecnico toscano non ha mai considerato Belahyane come possibile regista, preferendo impiegarlo da mezzala. La sua avventura con Sarri si è di fatto conclusa con l’espulsione nel derby, episodio che ha segnato una frattura definitiva. Da quel momento, il nome Belahyane Lazio è comparso quasi esclusivamente nelle liste delle panchine, con l’unica eccezione dei 23 minuti giocati contro il Torino.

Il centrocampista, arrivato nella Capitale con l’idea di costruire un percorso di crescita graduale, si ritrova ora in una situazione molto diversa dalle sue aspettative. Il club, consapevole delle difficoltà incontrate dal giocatore e dell’impossibilità di garantirgli spazio nel breve periodo, sta valutando la possibilità di trovare una nuova sistemazione già nel mercato di gennaio. Per il futuro di Belahyane Lazio sembra prendere forma una sola direzione: quella dell’addio temporaneo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi più concreta è quella di una cessione in prestito, soluzione ritenuta più vantaggiosa sia per la Lazio sia per il giocatore. Il cartellino di Belahyane pesa a bilancio per 10,3 milioni, motivo per cui un trasferimento a titolo definitivo risulta oggi poco probabile. L’obiettivo della società è permettere al centrocampista di ritrovare minutaggio e fiducia altrove, per poi valutarne nuovamente la posizione a fine stagione.

Anche la destinazione resta un rebus. Difficile che Belahyane rimanga in Serie A, perché nessuna squadra italiana ha ancora manifestato un interesse concreto. Più probabile una soluzione all’estero, anche se al momento non esiste una pista realmente definita.

Quel che è certo è che il capitolo Belahyane Lazio è destinato a chiudersi almeno temporaneamente, nella speranza che un nuovo contesto possa restituire al giocatore le condizioni ideali per esprimere il suo potenziale.