Belahyane nel post partita: «Che bello essere primi, una sensazione fantastica! Gattuso? Vogliamo lottare in campo per lui»

Reda Belahyane, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’8a giornata contro il Parma di Gilardino. Le dichiarazioni

Reda Belahyane, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026/27 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

ENTUSIASMO – «Adesso siamo primi, anche se dobbiamo aspettare l’Inter. È comunque una sensazione bellissima e siamo molto felici. Ci troviamo davvero bene con Gattuso, che è una persona fantastica e per questo vogliamo lottare in campo anche per lui. Con il mister stiamo crescendo e migliorando, vogliamo essere come lui quando giocava. Avevamo proprio bisogno di una figura come lui».

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