Belahyane Lazio, arrivano conferme sulla trattativa: i biancocelesti vogliono anticipare la concorrenza

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano riporta grosse novità per il calciomercato Lazio. Infatti, il club biancoceleste ha avviato i contatti con il Verona per Reda Belahyane, per provare ad anticipare la grande concorrenza.

🔵⚪️🇲🇦 Understand Lazio are in active talks with Verona to sign Moroccan midfielder Reda Belahyane.

Negotiations underway between the two clubs to agree on the fee, talks ongoing.

Lazio are trying to anticipate other clubs keen on Belahyane. pic.twitter.com/w7FmiL7wHy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025