Basic Maignan, due trattamenti diversi nel giro di pochi giorni: il club biancoceleste attende una risposta

Basic Maignan, due episodi molto simili con trattamenti diversi. Ora il club biancoceleste si attende una risposta dall’AIA e uno sconto

Il Napoli si è qualificato come prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, superando il Milan per 2-0 grazie alle reti di Neres e Hojlund. I partenopei ora attendono la vincente della semifinale tra Inter e Bologna per contendersi il trofeo. Tuttavia, più del risultato, a catturare l’attenzione sono state le decisioni arbitrali, con un episodio al 54’ che ha scatenato molte discussioni tra tifosi, giornalisti e addetti ai lavori.

Durante il match, sul punteggio di 1-0, Politano ha cercato di rallentare il rinvio di Mike Maignan, e il portiere francese, in risposta, lo ha colpito in testa con una manata. La situazione sembrava chiara: calcio di rigore e cartellino rosso per Maignan. Dopo il check del VAR, però, gli arbitri hanno deciso di non intervenire, lasciando proseguire il gioco. Una decisione che ha immediatamente suscitato polemiche, soprattutto considerando quanto avvenuto pochi giorni prima in Parma-Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Lì, infatti, Basic era stato espulso per un episodio simile. Il centrocampista laziale aveva colpito un avversario con una manata, ma l’entità del gesto appariva minore rispetto a quella commessa da Maignan. Il confronto tra i due episodi ha portato numerosi osservatori a interrogarsi sulla coerenza delle scelte arbitrali. La discussione su Maignan e Basic non riguarda solo la singola partita, ma l’interpretazione delle regole e l’applicazione della giustizia sportiva in momenti decisivi della stagione.

La reazione dei tifosi del Milan è stata immediata: sui social si sono moltiplicati i commenti critici verso la direzione di gara, con molti che hanno evidenziato la discrepanza tra il trattamento riservato a Maignan e quello riservato a Basic. Gli esperti di calcio hanno sottolineato come episodi simili richiedano una linea uniforme per garantire equità tra le squadre e credibilità al campionato.

Dall’altra parte, i sostenitori del Napoli hanno difeso la decisione arbitrale, sostenendo che il contatto fosse accidentale e non intenzionale, e che il gioco avrebbe potuto proseguire senza conseguenze. Tuttavia, la vicenda ha comunque acceso un dibattito acceso sulle regole del calcio e sulla loro applicazione pratica.

In definitiva, il confronto tra Maignan e Basic rimane uno dei temi principali della settimana calcistica, con riflessi non solo sul Milan e sulla Lazio, ma sull’intero sistema di arbitraggio italiano. La Supercoppa Italiana 2025 sarà ricordata non solo per il successo del Napoli, ma anche per le polemiche legate a decisioni arbitrali che continuano a far discutere tifosi, club e addetti ai lavori.