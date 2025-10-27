Basic, una bella storia con la Lazio. Sentite l'opinione di quel grande ex: rispecchiando il carattere del ragazzo - Lazio News 24

Basic e la sua storia con la Lazio. L’ex biancoceleste ha voluto parlare del ragazzo (ad oggi bandiera)

In un’intervista esclusiva concessa a Radio Laziale, l’ex difensore Massimo Piscedda ha commentato la vittoria della Lazio contro la Juventus, soffermandosi sull’ottimo rendimento di alcuni giocatori chiave, con particolare attenzione a Gustav Isaksen e Basic. Per Piscedda, il successo biancoceleste non è stato solo una questione di tattica, ma anche di carattere e determinazione, qualità che la squadra ha saputo mettere in campo contro i bianconeri.

Durante l’intervista, Piscedda ha sottolineato la prestazione di Isaksen, ma ha anche speso parole importanti per Basic: «Ero molto fiducioso sulla vittoria della Lazio, l’hanno interpretata benissimo a livello tecnico ma soprattutto caratteriale. Sono contento per Isaksen, ha fatto un’ottima partita e per me è più forte di Cancellieri, soprattutto nello stretto».

Il focus di Piscedda si è poi concentrato su Basic, giocatore che negli ultimi tempi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella squadra: «Basic a Sarri è sempre piaciuto, non può essere considerato titolare della Lazio, ma sta dimostrando che può essere un buon giocatore ed è meglio di Belahyane. Tutti i meriti sono del ragazzo, che ha saputo sfruttare al meglio il suo momento».

Secondo Piscedda, il valore di Basic non si limita alle qualità tecniche. L’ex difensore evidenzia come il centrocampista abbia mantenuto concentrazione e professionalità nonostante non sia sempre stato considerato titolare: «Basic non è mai stato considerato da nessuno e lui è rimasto sempre concentrato. Può essere un’ottima riserva, ha una grande struttura fisica, un buon piede e un ottimo tiro. Può tranquillamente stare alla Lazio».

Piscedda mette quindi in luce come la crescita di Basic rappresenti un punto di forza per la Lazio, soprattutto in una stagione in cui la profondità della rosa è fondamentale per competere su più fronti. La Lazio, secondo l’ex difensore, ha saputo gestire la partita contro la Juventus con attenzione e lucidità, e giocatori come Basic contribuiscono a garantire equilibrio e alternative tattiche preziose per l’allenatore.

In conclusione, la vittoria della Lazio contro la Juventus ha confermato l’importanza di elementi come Basic, capaci di inserirsi al momento giusto e fare la differenza. Piscedda celebra il percorso del centrocampista, sottolineando come la sua professionalità e le qualità tecniche possano renderlo un elemento importante per il presente e il futuro della squadra biancoceleste.

