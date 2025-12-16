 Basic Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo sul centrocampista dopo il rosso diretto contro il Parma
Connect with us

News

Basic Lazio, arriva la decisione del Giudice Sportivo sul centrocampista dopo il rosso diretto contro il Parma

Published

2 ore ago

on

By

Basic

Basic Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo sul biancoceleste dopo il cartellino rosso diretto nella sfida contro il Parma

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 15ª giornata di Serie A. Tra i provvedimenti spicca la squalifica inflitta a Toma Basic, espulso durante Parma-Lazio.

Non sono mancate polemiche anche per il cartellino rosso mostrato a Mattia Zaccagni nella stessa partita. L’episodio è stato analizzato da Andrea De Marco a Open Var, che ha giudicato corretta la decisione arbitrale.

Alla fine, il capitano biancoceleste avrà una pena minore, mentre Basic resterà fuori per due turni, con la Lazio costretta a fare i conti con assenze pesanti in vista delle prossime sfide.

Sono ben due le giornate di squalifica per il centrocampista della Lazio, Toma Basic.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.